بحضور مدير تعليم منطقة مكة .. جمعية كهاتين تحتفي بأبنائها وبناتها الخريجين والخريجات

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" ، بـ 150 من أبنائها وبناتها الخريجين والخريجات والمتفوقين والمتفوقات، بحضور مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله الغنام ومدير التواصل الداخلي بإمارة منطقة مكة المكرمة الاستاذ عبدالله القرني، وعدد من رؤساء ومدراء الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرض الحفل مسيرة الخريجين وأبرز النتائج وقصص نجاحهم من خلال لقاءات مع بعض مدراء المدارس ومعلميهم، إضافة إلى العديد من الفقرات والمشاركات المرئية احتفاءً بهذه المناسبة.
وألقى مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين والخريجات، مشجعًا إياهم قائلًا : “ نجاحكم وتفوقكم مصدر بهجتنا وأملنا في مستقبلنا لتحقيق رؤى وطننا وطموحات قادتنا “ ، ليتمَّ بعدها تكريم الخريجين وعدد من المتميزين الذي حصلوا على نسبة 100% ، وعدد من المبدعين الذي لديهم مشاركات دولية ومحلية بمواهب وابتكارات مختلفه.
واختُتم الحفل بكلمة مدير عام الجمعية أ. محمد آل مانع الذي قدم الشكر لمدير تعليم منطقة مكة ولمدير الاتصال الداخلي بإمارة منطقة مكة المكرمة ، وتثمينًا لجهودهم ودعمهم المتواصل والدائم لجمعية كهاتين وأبنائها وبناتها.