بحضور مدير تعليم منطقة مكة .. جمعية كهاتين تحتفي بأبنائها وبناتها الخريجين والخريجات

‎وألقى مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الخريجين والخريجات، مشجعًا إياهم قائلًا : “ نجاحكم وتفوقكم مصدر بهجتنا وأملنا في مستقبلنا لتحقيق رؤى وطننا وطموحات قادتنا “ ، ليتمَّ بعدها تكريم الخريجين وعدد من المتميزين الذي حصلوا على نسبة 100% ، وعدد من المبدعين الذي لديهم مشاركات دولية ومحلية بمواهب وابتكارات مختلفه.