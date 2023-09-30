سنوات من ضعف الإنترنت.. مخططات "412 و861" بعفيف تحلم بالألياف البصرية

يشتكي سكان مخططات (412 و861) بمحافظة عفيف، من تأخر تمديد خدمة الألياف البصرية إلى منازلهم أسوة بالمخططات الأخرى بالمحافظة منذ سنوات.
وقال المواطنان سعود العتيبي وخالد الروقي، إن سكان هذه الأحياء يعانون بسبب ضعف الإنترنت، لعدم وجود خدمة فايبر تسمح لهم بالاشتراك بسرعات مناسبة لحاجتهم، وعند استخدام إنترنت الهاتف النقال تكبلهم سياسة الاستخدام العادل التي بدورها تخفّض قدرة البيانات لأقل مستوى.
وأضاف عبدالله الحافي، وعبدالله العتيبي، أنهم يناشدون منذ سنوات عدة تمديد خدمة الإنترنت، لكن كل مطالبهم تذهب أدراج التأجيل المستمر حتى هذه اللحظة.
وأشارا إلى أن المسؤولين وعدوهم منذ 2018 بتمديد الخدمة بعد الانتهاء من الأحياء الجديدة، إلا أن ذلك الوعد لم يتم حتى الآن.
وناشدا شركة الاتصالات بخدمتهم بإنترنت سريع وتمديد ألياف بصرية إلى منازلهم كبقية أحياء ومخططات المحافظة المخدومة بهذه التقنية.