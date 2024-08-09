تعديلات في رخصة "موثوق" تنظم المقابل المالي والمدد السنوية

يذكر أن مجلس الوزراء وافق ‏مؤخراً على التنظيم الجديد للإعلام، وتغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام التي ينوط بها رسم السياسات الإعلامية والتشريعات التي تتواءم مع المتغيرات الإعلامية العالمية، وإصدار التراخيص للممارسين في الصحافة بكل أشكالها أو وسائل التواصل أهمها تنظيم السوق الإعلاني عبر تطبيق "سناب شات".