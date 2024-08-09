تعديلات في رخصة "موثوق" تنظم المقابل المالي والمدد السنوية

كشف الدكتور عبداللطيف العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن ثمة تعديلات ستطال رخصة "موثوق" يُتوقع الإعلان عنها لاحقاً، أهمها تخفيض المقابل المالي والمدد الزمنية التي كانت 3 سنوات، أيضاً تغيير التعامل من الأفراد والحسابات الشخصية إلى الكيانات التجارية لضمان حوكمة العمل وضبطه.
وقال أثناء حضوره فعاليات دعم المنشآت الذي عُقد قبل أيام إن "الهيئة تراجع التشريعات والأنظمة التي تصدرها من أهمها رخصة موثوق"، مشيراً إلى أن هناك تعديلات عليها أبرزها الرسم المالي وسنوات الترخيص.
وأردف متحدثاً عن قطاع الإعلام ودوره، قائلاً: "تعمل الهيئة على وضع ومراجعة الأنظمة الخاصة بالإعلام، ولدينا مبادرة جمع ووضع جميع الأنظمة الإعلامية في نظام واحد، وقريباً سيرفع لمركز الحكومة ليكون نظاماً رشيقاً".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على التنظيم الجديد للإعلام، وتغيير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام التي ينوط بها رسم السياسات الإعلامية والتشريعات التي تتواءم مع المتغيرات الإعلامية العالمية، وإصدار التراخيص للممارسين في الصحافة بكل أشكالها أو وسائل التواصل أهمها تنظيم السوق الإعلاني عبر تطبيق "سناب شات".