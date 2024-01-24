نائب وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة في سوريا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون، على هامش جلسة المناقشة المفتوحة بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن بمدينة نيويورك بالأمم المتحدة.