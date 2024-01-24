نائب وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة في سوريا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسون، على هامش جلسة المناقشة المفتوحة بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن بمدينة نيويورك بالأمم المتحدة.
وتضمن اللقاء، بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.
كما التقى "الخريجي"، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا دييغو مارتينيز بيليو، على هامش جلسة المناقشة المفتوحة بشأن الشرق الأوسط في مجلس الأمن في مدينة نيويورك بالأمم المتحدة.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك محمد العتيق، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.