جامعة شقراء تعلن فتح القبول في "برامج تجسير ودبلومات" للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، فتح باب القبول في مجموعة من البرامج الأكاديمية والمهنية المدفوعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، حيث يبدأ التقديم يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 14 نوفمبر 2025، عبر بوابة القبول الإلكترونية.
أوضحت الجامعة أن برامج التجسير الأكاديمية مخصصة لخريجي الدبلوم الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، وتشمل تخصصات: علوم التمريض، دكتور صيدلي، العلاج الطبيعي، المختبرات الطبية، وجميعها ستكون الدراسة فيها حضوريًا، فيما يطرح تخصصا المحاسبة والتسويق بصيغة "التعليم عن بُعد".
كما طرحت الجامعة عددًا من برامج الدبلوم المتوسط التي تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية تخدم الاقتصاد وسوق العمل، وتشمل: المحاسبة، الضرائب، إدارة السياحة، إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد، على أن تكون جميعها بنظام "التعليم عن بُعد".
وبيّنت الجامعة أن البرامج تتميز بمرونة في أوقات الدراسة لتناسب الموظفين والطلاب، إضافة إلى محتوى تعليمي مطور ومعزز بالذكاء الاصطناعي، وتصميم يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في رفع كفاءة الخريجين.
وأكدت الجامعة أن التسجيل يتم عبر بوابة القبول الإلكترونية، مع إتاحة الاطلاع على الدليل الإرشادي لمعرفة تفاصيل البرامج والرسوم وشروط الالتحاق، مشيرة إلى إرفاق رموز QR في الإعلان الرسمي لتسهيل الوصول المباشر إلى روابط التسجيل والمعلومات.