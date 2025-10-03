جامعة شقراء تعلن فتح القبول في "برامج تجسير ودبلومات" للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية، فتح باب القبول في مجموعة من البرامج الأكاديمية والمهنية المدفوعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447هـ، حيث يبدأ التقديم يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 14 نوفمبر 2025، عبر بوابة القبول الإلكترونية.