تتضمن خدمات رقمية متنوعة.. "الحقيل" يدشن المنصة الرقمية للسجل العقاري

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان: "نحن فخورون بالمشاركة في مؤتمر "بروبتك السعودية"، وسعداء أيضًا بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري، والتي تمثل مرحلة جديدة تواكب رؤيتنا المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف؛ مشيرًا إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات، والتي تشمل تغيير الملكية والبيع، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية أو تعديلها.