وفقاً لدراسة أمريكية.. "خالد التخصصي للعيون" الأول عربياً في نشر الأبحاث

وأبرزت الدراسة تميز المستشفى بالإنتاجية البحثية التي تخدم مجال طب العيون.

ويُعدُّ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من المستشفيات الرائدة في مجال البحوث في تحصص العيون ويملك مركز أبحاث متقدماً تم إنشاؤه في عام 1983م، ويهدف المركز لتعزيز الأبحاث المتعلقة بالبصر وطب العيون ودعمها، والمساهمة في إبراز أحدث التطورات العلمية والمعارف الجديدة في مجال طب العيون، وتحسين رعاية مرضى العيون على الصعيد العالمي. ويتعاون المركز مع المؤسسات العلمية والطبية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم.