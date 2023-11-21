أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 وعقارات متنوعة.. "السعدون" تطرح مزاد "جومانا" الإلكتروني

وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 بغرب الصحنة، وأرض زراعية بمساحة 5000 م2، وعقارات متنوعة بمحافظة الخرج .