أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 وعقارات متنوعة.. "السعدون" تطرح مزاد "جومانا" الإلكتروني

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "جومانا" الإلكتروني؛ لبيع عقاراتٍ وأراضٍ زراعية متنوّعة في محافظة الدلم .
وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 بغرب الصحنة، وأرض زراعية بمساحة 5000 م2، وعقارات متنوعة بمحافظة الخرج .
ويُقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ يوم الأحد 3 /12/ 2023 بمنصة الدال للمزادات.
يُذكر أن "السعدون" تتميز بمزاداتها المتنوعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام.
وللاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:
http://alsadoun.sa/mazad-jomana
وخصّصت "السعدون" أرقام التواصل للتسجيل والاستفسارات:
0555259495
920003825