محليات

أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 وعقارات متنوعة.. "السعدون" تطرح مزاد "جومانا" الإلكتروني

يُقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية وبقرار من "التنفيذ" وعبر منصة الدال للمزادات
أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 وعقارات متنوعة.. "السعدون" تطرح مزاد "جومانا" الإلكتروني

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "جومانا" الإلكتروني؛ لبيع عقاراتٍ وأراضٍ زراعية متنوّعة في محافظة الدلم .

وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لاحتوائه على أرض زراعية بمساحة 1344602 م2 بغرب الصحنة، وأرض زراعية بمساحة 5000 م2، وعقارات متنوعة بمحافظة الخرج .

ويُقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ يوم الأحد 3 /12/ 2023 بمنصة الدال للمزادات.

يُذكر أن "السعدون" تتميز بمزاداتها المتنوعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام.

وللاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:

http://alsadoun.sa/mazad-jomana

وخصّصت "السعدون" أرقام التواصل للتسجيل والاستفسارات:

0555259495

920003825

شركة السعدون العقارية
مزاد جومانا الإلكتروني

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