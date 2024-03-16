"الشريف" يعكف على إعداد دراسة لاستشراف عوامل إخفاق الطلاب في "نافس"

يعكف الباحث التربوي الدكتور معتوق الشريف، على الوقوف على المهارات التدريسية التي يريدها الطلاب من المعلمين من خلال الدراسة العلمية التي يطبقها حالياً على المدارس الحكومية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بعنوان: "مهارات التدريس المطلوب إتقانها من المعلمين في مدارس تعليم جدة من وجهة نظر الطلاب"، والتي تمت الموافقة على تطبيق أدائها من قبل ادارة تعليم جدة عبر الرابط الالكتروني
وتأتي هذه الدراسة في الوقت الذي تسعى كافة المؤسسات والإدارة التعليمية بخطى متسارعة في وضع الخطط والاختبارات والتدريبات التي تهدف إلى تأهيل الطلاب لاختبارات "نافس" التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب في شهر شوال المقبل.
وتهدف الدراسة إلى معرفة واقع تدريس الطلاب من خلال الوقوف على المهارات التدريسية التي يمتلكها المعلمون والمعلمات من وجهة نظر الطلاب وأثرها في زيادة تحصيل وصقل المهارات المطلوبة امتلاكها من قبل الطلاب والطالبات، وكذلك تكشف هذه الدراسة أسباب إخفاقات الطلاب والطالبات في اختبارات "نافس" الماضية وتضع حلولًا لما توضحه الدراسة من قصور مهاري لدى المعلمين والمعلمين من أجل مسارعة الخطى لعلاج ما يمكن قبل اقتراب موعد اختبار "نافس" القادم.
ويسعى الباحث إلى أن تحقق هذه الدراسة الحالية، والدراسة السابقة التي أنجزها الشهر الماضي بعنوان "دور مديري المدارس الحكومية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر المعلمين في محافظة جدة"، دعم مقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 والمعني بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم للجميع مدى الحياة.