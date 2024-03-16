"الشريف" يعكف على إعداد دراسة لاستشراف عوامل إخفاق الطلاب في "نافس"

وتهدف الدراسة إلى معرفة واقع تدريس الطلاب من خلال الوقوف على المهارات التدريسية التي يمتلكها المعلمون والمعلمات من وجهة نظر الطلاب وأثرها في زيادة تحصيل وصقل المهارات المطلوبة امتلاكها من قبل الطلاب والطالبات، وكذلك تكشف هذه الدراسة أسباب إخفاقات الطلاب والطالبات في اختبارات "نافس" الماضية وتضع حلولًا لما توضحه الدراسة من قصور مهاري لدى المعلمين والمعلمين من أجل مسارعة الخطى لعلاج ما يمكن قبل اقتراب موعد اختبار "نافس" القادم.