أستاذ بعلم البيئة النباتية بجامعة جازان: تأسيس منظمة عالمية للمياه يؤكّد دور المملكة الريادي والفاعل

بدوره أشار الأستاذ المشارك في التلوث البيئي بجامعة جازان الدكتور حسين الناشري، إلى أن إنشاء منظمة عالمية للمياه ومقرّها الرياض، يثبت للعالم أجمع أن المملكة ماضية نحو مشاريع تخدم البيئة وتهتمّ بالأجيال الحالية والمستقبلية ومواجهات آثار الجفاف والتصحر وكل ما يهدّد حياة البشرية بالتعاون مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات وإسهامات فاعلة في حلول المياه.