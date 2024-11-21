وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء مملكة السويد

حضر اللقاء: رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد.