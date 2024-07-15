"امشوا مشية الذئب".. مختص: الرياضة لا تنقص الوزن وإنما نمط الغذاء بنسبة 70%

وأكمل "الفوزان"، مَن كان هدفه من المشي الصحة العامة واللياقة فيجب عليه المشي الرياضي السريع لمدة نصف ساعة سواء متصلة أو متفرقة، أما من كان هدفه إنقاص الوزن فعليه أن يمشي لمدة من 45 دقيقة إلى ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع ويومين للراحة.