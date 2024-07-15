"امشوا مشية الذئب".. مختص: الرياضة لا تنقص الوزن وإنما نمط الغذاء بنسبة 70%

أكّد المختص في التدريب الرياضي والتثقيف الغذائي محمد الفوزان؛ أن المشي لا يكفي لإنقاص الوزن، مشيراً إلى أن الناس تمشي، لكن الأوزان والأمراض في ازدياد وانتشار.
وأوضح "الفوزان"؛ في برنامج صباح السعودية، أن مشية "النّسلان" هي المشية الرياضية، وهي ما أوصى بها الرسول ﷺ، بالمشي بالخطوة السريعة متلازمة الخطوات.
وأضاف، للاستفادة من المشي يجب أن يسير الإنسان بالخطوات السريعة لمدة نصف ساعة يومياً سواء كانت متصلة أو متفرقة بهدف رفع معدل نبضات القلب، "امشوا مشية الذئب متلازمة الخطوات وتكون ضربة القدم في الأرض خفيفة بالمشي السريع".
وأكّد "الفوزان"؛ أن الرياضة لا تنقص الوزن وإنما نمط الغذاء بنسبة 70%.
وأضاف "لا يوجد غذاء بعينه يزيد الوزن، الخبز الأبيض والرز والمكرونة وجميع الأطعمة لا ترفع الوزن وإنما كميتها".
وعن أهمية تمارين المقاومة بوزن الجسم، مثل تمارين البلانك والضغط "البَشم"، أوضح أن العضلات ليست للاستعراض، وإنما هي حماية -بعد الله- للأعضاء الداخلية للأربطة والأوتار وللعظام وتكوين الجسم.
وأكمل "الفوزان"، مَن كان هدفه من المشي الصحة العامة واللياقة فيجب عليه المشي الرياضي السريع لمدة نصف ساعة سواء متصلة أو متفرقة، أما من كان هدفه إنقاص الوزن فعليه أن يمشي لمدة من 45 دقيقة إلى ساعة خلال 5 أيام في الأسبوع ويومين للراحة.
ولفت إلى أن الشخص النحيف الخامل قد يكون عُرضة للأمراض والمشكلات الصحية أكثر من الشخص البدين النشيط.
ونصح مَن يعانون مِن مشكلات صحية بالركب، مثل الاحتكاك، بممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجة الثابتة أو السباحة.