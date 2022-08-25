"المؤشر العقاري" يكشف عن انخفاض أسعار شقق الياسمين والقيروان بالرياض

وأكد مراقبون أن التوجه نحو الشقق السكنية أصبح حدثاً اعتيادياً، خاصة مع تغيّر النظرة تجاه السكن التشاركي، ووجود أنظمة وقوانين أقرتها "البلدية والإسكان" تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين السكّان عبر برنامج "ملاّك"، وانخفاض الفئات العمرية التي أصبحت تتقدم للحصول على سكن لما هم دون عمر الثلاثين من الشباب والشابات في الرياض، مما فتح آفاقاً أوسع أمام صناعة عقارية تعتمد على التنوّع في المنتجات، وهو ما طبقه "سكني" بالشراكة مع المطورين العقاريين، من خلال طرح خيار الشقق السكنية ضمن الخيارات والحلول السكنية التي تم توفيرها للمستفيدين.