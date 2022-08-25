"المؤشر العقاري" يكشف عن انخفاض أسعار شقق الياسمين والقيروان بالرياض

كشف المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل، المعني بنشر تفاصيل الصفقات العقارية في مختلف مناطق ومدن المملكة؛ عن انخفاض أسعار الشقق السكنية في حي الياسمين وحي القيروان بالرياض، بالمقارنة بين محرم 1443هـ ومحرم 1444هـ.
وبحسب المؤشر؛ فإن صفقات حي الياسمين سجلت في شهر محرم 1443هـ متوسط أسعار 4,518 ريالًا للمتر ومتوسط مساحة يبلغ 144 م2، فيما جاءت صفقات محرم 1444هـ بمتوسط أسعار 3,344 ريالًا للمتر ومتوسط مساحة يبلغ 180 م2.
وسجلت صفقات حي القيروان في محرم 1443هـ متوسط أسعار 4,606 ريالات للمتر ومتوسط مساحة يبلغ 130 م2، بينما في محرم 1444هـ تم عقد صفقة واحدة بسعر 4,486 ريالًا للمتر ومتوسط مساحة يبلغ 135 م2.
وأكد مراقبون أن التوجه نحو الشقق السكنية أصبح حدثاً اعتيادياً، خاصة مع تغيّر النظرة تجاه السكن التشاركي، ووجود أنظمة وقوانين أقرتها "البلدية والإسكان" تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين السكّان عبر برنامج "ملاّك"، وانخفاض الفئات العمرية التي أصبحت تتقدم للحصول على سكن لما هم دون عمر الثلاثين من الشباب والشابات في الرياض، مما فتح آفاقاً أوسع أمام صناعة عقارية تعتمد على التنوّع في المنتجات، وهو ما طبقه "سكني" بالشراكة مع المطورين العقاريين، من خلال طرح خيار الشقق السكنية ضمن الخيارات والحلول السكنية التي تم توفيرها للمستفيدين.
يشار إلى أن عددًا من التقارير العقارية أكدت إضافة نحو 290 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المعروض السكني في الرياض خلال العامين المقبلين، مما سيعيد التوازن لأسعار العقارات في الرياض الذي شهد ارتفاعاً خلال الأعوام الماضية، والتي يراها البعض مع تراجع الأسعار بداية للدورة العقارية الثالثة.