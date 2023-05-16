بحضور وزير الاستثمار.. انطلاق منتدى "مستقبل أشباه الموصلات 2023" بجامعة كاوست

واستعرض وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، دور السعودية البارز في دعم الاستثمارات الرقمية لتحقيق رؤيتها الطموحة في التحول لاقتصاد قائم على الابتكار، من خلال التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي من شأنها تعزيز الجهود لجعل السعودية مركزًا عالميًّا لابتكار أشباه الموصلات.. وقال: "في الآونة الأخيرة أطلقت السعودية مناطق اقتصادية، تركز على الحوسبة السحابية، بما في ذلك مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي". منوهًا باستضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر احتضان للمناطق الاقتصادية الخاصة، التي تشمل قطاعات جديدة، مثل تصنيع المركبات الكهربائية.