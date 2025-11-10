"رحلة الحواس".. تجربة تفاعلية من الحرمين تُبهر زوار مؤتمر الحج 1447هـ

قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربةً تفاعلية بعنوان “رحلة الحواس”، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار "من مكة إلى العالم"، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري، في مركز "جدة سوبر دوم"، بمشاركة دولية واسعة لعرض أحدث الخدمات والمبادرات في قطاع الحج.
وتأخذ التجربة الزوّار في جولة حسية عبر خمس محطات تمثل الحواس الخمس: السمع، الشم، اللمس، البصر، والتذوق، لاستعراض الجهود المبذولة في تطوير الخدمات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويبرز في ركن السمع النظام الصوتي الأكبر في العالم، الذي يضم أكثر من 14 ألف سماعة، يشرف على تشغيلها مئات المهندسين والفنيين لضمان نقاء الصوت واستمراريته. فيما يعرض ركن الشم تفاصيل تعطير الحرمين الشريفين يوميًا باستخدام 200 لتر من العطور الفاخرة و800 جرام من البخور، إلى جانب مشهد غسل الكعبة المشرفة بمزيج من ماء زمزم والورد الطائفي والعنبر والعود الفاخر.
كما يعرّف ركن اللمس الزوّار على رخام "تاسوس" النادر، وسجاد الحرمين الفاخر، وكسوة الكعبة المشرفة المصنوعة من 1000 كجم من الحرير الخام، والمطرزة بأسلاك فضية مطلية بالذهب. بينما يقدم ركن التذوق مجسّمًا لبئر زمزم، وضيافة رمزية من تمر العجوة وماء زمزم المبارك.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في نسخته الخامسة، والذي يقام على مساحة 60 ألف متر مربع، يستقطب 225 متحدثًا محليًا ودوليًا عبر أكثر من 80 جلسة حوارية، و60 ورشة عمل، بمشاركة 150 دولة. ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة لبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتكامل الجهود على مدار العام.