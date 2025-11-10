"رحلة الحواس".. تجربة تفاعلية من الحرمين تُبهر زوار مؤتمر الحج 1447هـ

يُذكر أن مؤتمر ومعرض الحج 1447هـ في نسخته الخامسة، والذي يقام على مساحة 60 ألف متر مربع، يستقطب 225 متحدثًا محليًا ودوليًا عبر أكثر من 80 جلسة حوارية، و60 ورشة عمل، بمشاركة 150 دولة. ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة لبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتكامل الجهود على مدار العام.