"دبي للصحافة" يعلن فتح باب الترشح لـ"جائزة الإعلام العربي"

وأضافت: "يسعدنا أن نعلن عن بدء تلقي الأعمال الراغبة في المشاركة في نسخة هذا العام من الجائزة، اعتبارًا من يوم غد (الأربعاء)، ونرحّب بكل المشاركات من مختلف أنحاء العالم العربي، وكذلك من الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية العربية العاملة في مناطق متفرقة من العالم، مع ضرورة مراعاة التزام الأعمال المقدمة للمشاركة بالمعايير المعلن عنها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، كما قمنا بتوزيع معايير المشاركة على كل المؤسسات الإعلامية العربية، متمنين لجميع المشاركين في هذه الدورة التوفيق والوصول إلى منصة التتويج".