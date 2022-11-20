المؤتمر الدولي الـ35 لمسلمي أمريكا اللاتينية والكاريبي يعقد تحت عنوان "مسلمو أمريكا في مواجهة الكراهية"

وفي ذات الصدد أوضح مفتي دار الفتوى وإمام الجامع الكبير في بناما بأمريكا الوسطى، الشيخ عبدالقادر أحمد؛ أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، لا تقتصر على الجوانب المعيشية والمادية، وإنما تتعدّاها إلى الجوانب الفكرية والثقافية المتمثلة في تبيان مواضع وأسباب الخلل في السلوك الإسلامي الفردي أو الجماعي، الذي جاء نتيجة خلل جوهري في الخطاب الديني، قاده إلى التطرف والتعصب بعيدًا عن مبادئ وقيم وجوهر الدين الإسلامي الحنيف، موضحًا أن تصاعد ظاهرة الكراهية واحدة من مفرزات هذا الخلل، والتي أدت بدورها إلى نشوب صراعات وأزمات هددت وما تزال، استقرار البشرية ومستقبلها.