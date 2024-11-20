"السعودية للكهرباء" وجامعة "كاوست" تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية

يُذكر أن تقنية احتجاز الكربون بالتجميد جذبت انتباه العالم؛ بسبب قدرتها العالية لالتقاط الكربون وتكلفتها المنخفضة وقلة استهلاكها للطاقة، وعلاوةً على ذلك، أظهرت الدراسات أن إعادة تجهيز محطات الطاقة القائمة؛ مثل العديد من محطات الطاقة الموجودة في المملكة، بهذه التقنية يمكن أن يكون أقل تكلفة من التقنيات البديلة الحالية، وفي مشروع منفصل، وضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير محطات طاقة أكثر نظافة، تسعى "كاوست" لتطبيق أول نظام من نوعه لعزل غاز ثاني أكسيد الكربون بقدرة 30 طنًا يوميًا، وذلك في أواخر عام 2026 في محطة ضباء الخضراء المتكاملة للطاقة الشمسية ذات الدورة المركبة.