شاهد.. تضرر عدد من المركبات بسبب رصيف في شارع الحج بمكة

تسبب بروز أسفلتي، وسط طريق عام للمركبات بشارع الحج في تضرر عدد كبير من المركبات، مع خلو الموقع من لوحات تحذيرية.
وتضررت مركبات من وجود رصيف يقسم أحد الشوارع إلى قسمين في شارع الحج بمكة المكرمة، وتحديدًا مقابل محال بيع زينة المركبات.
ويقع الرصيف، في منتصف الطريق بعرض يقارب المترين وطول أكثر من أربعة أمتار، ويخلو من أي علامات تحذيرية أو ألوان أو إضاءة لتفادي خطره.
ومن يسلم من ضرر الرصيف الطولي يتفاجأ برصيف آخر مثلث الشكل بانتظاره.
وطالب عدد من المارة، عبر "سبق" بضرورة إزالة هذا الضرر من الموقع أو تحديده بألوان فسفورية تقلل من خطورته على مركباتهم.