المرأة السعودية حاضرة بقوة في كل المجالات بما فيها أبحاث الفضاء.. رؤية وتمكين

والمؤكد هنا أن "القرني" لن يكون أول رائد فضاء سعودي؛ فقد حجز الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، هذه المكانة عام 1985، كأول رائد فضاء عربي وسعودي، ولكن يبقي الجديد في المشهد هنا أن "ريانة برناوي" هي أول رائدة فضاء سعودية؛ مما يُعَد فتحًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة السعودية، ونتاجًا لرؤية 2030 التي أرسى دعائمها ويقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.