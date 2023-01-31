"إتقان العقارية" تحصد "الآيزو" لتميزها في تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيانات

نالت شركة إتقان العقارية شهادة الآيزو، تقديراً لنهجها المتميز في التسويق العقاري، ولنجاحها المستمر والمتميز في تسويق وتنظيم مجموعة من المزادات الإلكترونية، إلى جانب جهودها في تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيانات، وسريتها لضمان نجاح المزادات العقارية وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن حصول الشركة على تلك الشهادة يعد إنجازاً متميزاً جديداً لشركة إتقان يضاف المنجزات التي حققتها، كما يعد تحولًا كبيرًا وقفزة نوعية في التحول الرقمي الذي تمكّنت معه الشركة من تقديم خدماتها كافة عبر بيئة ومنصات رقمية آمنة تضمن سرية معلومات العملاء وتعمل على مدار الساعة.
وأشار “الرشيد“ إلى أن شركة إتقان العقارية عقب تحقيق شهادة الآيزو ستواصل العمل لتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التطوير والتسويق وإدارة المزادات على مستوى المملكة وتوسيع انتشار مكاتبها لأغلب مناطق المملكة، إلى جانب تنويعها في التسويق للعقارات في عدد من المدن، مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها وخميس مشيط وجازان والدمام والخبر وحفر الباطن والهفوف وغيرها.
وأضاف “الرشيد”: "هذه الشهادة تمثل خطوة مهمة للشركة، وتؤكد حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات والتدابير في المجال العقاري عبر جميع إدارات الشركة وعلاوة على ذلك، تشكل هذه الشهادة دليلاً واضحاً على العمل الدؤوب والمهارات الاستثنائية التي يتمتع بها منسوبو الشركة، والذي شهد نمواً ملحوظاً على مدار الأعوام الماضية، وسنواصل في تحقيق النجاحات والإنجازات في المستقبل -بإذن الله- بدعم قيادتنا الحكيمة التي تبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن والمواطن".
يذكر أن شركة إتقان العقارية حرصت مع نهاية العام الماضي 2022 على الكشف عن مجموعة من الخدمات والمنتجات العقارية التي سوف تستهدفها في العام الجديد من بينها توسيع نطاق العمل بمنصة الدال للمزادات الإلكترونية وإدارة الأملاك والتطوير العقاري، بالإضافة إلى حزمة من المنتجات العقارية الفريدة التي تستعد الشركة لطرحها في السوق للبيع المباشر، أو من خلال المزادات التي تقيمها، مؤملة تقديم كل ما هو جديد لعملائها الذين تعتز بهم وتسعى دائماً لكسب رضاهم في إطار رسالتها.