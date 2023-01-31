"إتقان العقارية" تحصد "الآيزو" لتميزها في تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيانات

يذكر أن شركة إتقان العقارية حرصت مع نهاية العام الماضي 2022 على الكشف عن مجموعة من الخدمات والمنتجات العقارية التي سوف تستهدفها في العام الجديد من بينها توسيع نطاق العمل بمنصة الدال للمزادات الإلكترونية وإدارة الأملاك والتطوير العقاري، بالإضافة إلى حزمة من المنتجات العقارية الفريدة التي تستعد الشركة لطرحها في السوق للبيع المباشر، أو من خلال المزادات التي تقيمها، مؤملة تقديم كل ما هو جديد لعملائها الذين تعتز بهم وتسعى دائماً لكسب رضاهم في إطار رسالتها.