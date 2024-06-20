متحدث "إغاثي الملك سلمان": توزيع لحوم "مشروع الأضاحي" تم بطريقة تحفظ كرامة المستفيد

وأشار إلى أن الموضوع استهدف الدول الأكثر احتياجًا، من خلال منصة "ساهم"، حيث تم التوزيع على الصومال واليمن وسوريا، وبلغ العدد في الصومال 2222 أضحية وتجاوز عدد المستفيدين 53 ألفًا، وفي اليمن بلغ العدد 2330 أضحية وعد المستفيدين 32 ألف مستفيد وفي سوريا تم توزيع 1388 أضحية وعدد المستفيدين قارب 70 ألف مستفيد.