"آل الشيخ" تواجد أراسكو في المعرض الزراعي يعكس التزامها بالابتكار والاستدامة في القطاع

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة أراسكو "زياد بن عبداللطيف آل الشيخ" عن أن مشاركة الشركة في المعرض الزراعي السعودي بنسخته 41 هي يعكس التزام الشركة العميق بتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني بالمملكة.
وقال "آل الشيخ" يُعتبر المعرض منصة استراتيجية تجمع بين الشركات الرائدة وأصحاب العلاقة والمستثمرين، مما يتيح لنا تبادل الأفكار والتقنيات الحديثة التي تساهم في تطوير الزراعة والثروة الحيوانية في المملكة."
وأضاف: "تأتي أهمية المعرض من كونه يجسد رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، نحن في أراسكو نؤمن بأن الابتكار الزراعي هو المفتاح لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وأن استخدام طرق التربية الحديثة في الماشية والاستزراع السمكي هي الوسيلة الأفضل لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لذا؛ نسعى من خلال مشاركتنا إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم المزارعين والمربين والمستثمرين وتساهم في تحسين جودة الإنتاج."
كما أشار زياد آل الشيخ إلى أن أراسكو ستعرض خلال المعرض مجموعة من المنتجات والخدمات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأضاف "نحن متحمسون لفرصة التواصل مع جميع المشاركين في المعرض، ونتطلع إلى بناء شراكات جديدة تسهم في تطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المملكة."
ختامًا، دعا الأستاذ زياد جميع المهتمين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية لزيارة جناح أراسكو في المعرض، لاستكشاف أحدث الابتكارات والحلول التي تقدمها مجموعة أراسكو.