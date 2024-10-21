"آل الشيخ" تواجد أراسكو في المعرض الزراعي يعكس التزامها بالابتكار والاستدامة في القطاع

وأضاف: "تأتي أهمية المعرض من كونه يجسد رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، نحن في أراسكو نؤمن بأن الابتكار الزراعي هو المفتاح لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، وأن استخدام طرق التربية الحديثة في الماشية والاستزراع السمكي هي الوسيلة الأفضل لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لذا؛ نسعى من خلال مشاركتنا إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم المزارعين والمربين والمستثمرين وتساهم في تحسين جودة الإنتاج."

كما أشار زياد آل الشيخ إلى أن أراسكو ستعرض خلال المعرض مجموعة من المنتجات والخدمات المتطورة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني.