محافظ شرورة يستقبل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين القادمين لأداء مناسك الحج

من جهتهم، رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس حرص وجهود القيادة الرشيدة في تلمس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.