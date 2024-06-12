محافظ شرورة يستقبل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين القادمين لأداء مناسك الحج

استقبل محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي وبحضور لجنة من قيادة قوة الدعم والإسناد لقوات التحالف بالداخل اليمني بشرورة ومدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقه نجران الشيخ مشعل بن سالم العتيبي وعدد من مديري الإدارات الحكومية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين القادمين من الجمهورية اليمنية الذي أمر باستضافتهم ضمن البرنامج والبالغ عددهم 1023 حاجاً وحاجة.
من جهتهم، رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس حرص وجهود القيادة الرشيدة في تلمس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.