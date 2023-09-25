"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مع جمعية البلسم لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل 432 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز وحدات سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا وأصبحت بلا مأوى، كما ستزود المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، كتوفير الكهرباء من خلال الألواح الشمسية وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية السليمة، ويستفيد من المشروع أكثر من 3 آلاف فرد في 6 قرى تابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب.