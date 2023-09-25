"إغاثي الملك سلمان" يوقع اتفاقية مع جمعية البلسم لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن عطا الله المشعلي، وذلك في مقر المركز بالرياض.
ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية.
على صعيد آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -عبر الاتصال المرئي- اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتأمين المأوى وإعادة تأهيل منازل العائلات المتضررة من الزلزال في سوريا.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة تأهيل 432 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز وحدات سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا وأصبحت بلا مأوى، كما ستزود المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، كتوفير الكهرباء من خلال الألواح الشمسية وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية السليمة، ويستفيد من المشروع أكثر من 3 آلاف فرد في 6 قرى تابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.