وسائل الإعلام الماليزية تسلّط الضوء على الجهود السعودية في رعاية الحجاج

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا "مشارق الماسية"، علي بن حسين بندقجي، مبينًا أن التعاون المستمر لمدة ثلاثة عقود مع حجاج ماليزيا أثمر نتائج مبهرة في تفوق وتوفير الخدمات اللوجستية للحجاج الماليزيين خلال مواسم الحج.