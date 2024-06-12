وسائل الإعلام الماليزية تسلّط الضوء على الجهود السعودية في رعاية الحجاج

أبدت وسائل الإعلام الماليزية اهتمامًا كبيرًا بتطورات وخدمات موسم الحج لهذا العام، مسلطةً الضوء على الدور البارز الذي لعبته وزارة الحج، ومبادراتها في رعاية ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات لهم.
وأشادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية اليوم، بالتعاون المثمر والبنّاء بين المملكة وماليزيا لتعزيز راحة الحجاج الماليزيين، مبرزةً دور شركات خدمات الحج واهتمامها المستمر واستعداداتها المبكرة في تحسين خدمات الحج.
جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا "مشارق الماسية"، علي بن حسين بندقجي، مبينًا أن التعاون المستمر لمدة ثلاثة عقود مع حجاج ماليزيا أثمر نتائج مبهرة في تفوق وتوفير الخدمات اللوجستية للحجاج الماليزيين خلال مواسم الحج.
وأوضح "بندقجي" أن التعاون طويل الأمد مع حجاج ماليزيا أتاح للطرفين تنفيذ التخطيط الإستراتيجي الشامل والإعداد المبكر لموسم الحج، مما أكسبهما خبرة عريضة، الأمر الذي مكّنهما من تحديد الاحتياجات المستقبلية وتجنّب التحديات الطارئة وتسهيل معالجتها بشكل استباقي.