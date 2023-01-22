كأول مركز عالمي متخصص.. "الأنف والأذن والحنجرة" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على SRC الأمريكية

نجح مركز طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، في الحصول على شهادة التميز الأمريكية، كأول مركز متخصص على مستوى العالم؛ وذلك بعد اجتيازه كل المعايير الدقيقة التي وضعتها المنظمة، مضيفًا بذلك إنجازًا جديدًا ونوعيًّا لسجل إنجازاته العديدة.
وقال د.وليد الحبيب المدير الطبي للمستشفى: إن الحصول على هذا الاعتماد من "SRC" التي تُعد من المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية عالميًّا؛ يُعد نجاحًا كبيرًا، ودليلًا على قدرة المجمع على تقديم خدماته في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير. وعبّر عن سعادتهم وفخرهم في المجمع بهذا الاعتماد الذي قال إنه يُعد اعترافًا دوليًّا بتطبيقنا لأعلى الضوابط وأفضل الممارسات.
أضاف د.وليد أن المستشفى نال الاعتماد بعد عملية تقييم شاملة أجراها ممثلون عن المنظمة ومراجعة كل البرامج الطبية، بالإضافة إلى برامج التدريب المخصصة للأطقم الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، ونبه إلى أن أهمية الاعتماد تعود إلى أنه يستند إلى برامج عالمية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة الخدمات الجراحية المقدمة للمرضى، ويشكّل كذلك ترجمة للرؤية الطموحة للمجموعة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة عالميًّا وكذلك استقطاب أفضل الكفاءات الطبية.
وأوضح أن برنامج اعتماد "SRC" مصمم لمساعدة مقدمي الخدمة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل مستمر، ويساعد في الوقت نفسه المرضى على تحديد مقدمي الخدمة الذين استوفوا معايير صارمة، لتقديم رعاية ومتابعة عالية الجودة وطويلة الأجل وتمييزهم عن الآخرين الذين لم يستوفوا تلك المعايير.
يُذكر أن مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، حقق الكثير من الإنجازات وحصد نظير تميزه العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد المحلية والعالمية، ومن أهمها شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد HIMSS-7، وغيرها من الاعتمادات التي ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق سلامة المرضى.