كأول مركز عالمي متخصص.. "الأنف والأذن والحنجرة" بمجمع سليمان الحبيب بالعليا يحصل على SRC الأمريكية

وقال د.وليد الحبيب المدير الطبي للمستشفى: إن الحصول على هذا الاعتماد من "SRC" التي تُعد من المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية الجراحية عالميًّا؛ يُعد نجاحًا كبيرًا، ودليلًا على قدرة المجمع على تقديم خدماته في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، بدرجة أمان عالية وجودة مطابقة لأعلى المعايير. وعبّر عن سعادتهم وفخرهم في المجمع بهذا الاعتماد الذي قال إنه يُعد اعترافًا دوليًّا بتطبيقنا لأعلى الضوابط وأفضل الممارسات.