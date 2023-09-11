ورش العمل في منتدى الاستثمار السعودي- الهندي تستشرف آفاق القطاعات المحورية

شهد منتدى الاستثمار السعودي- الهندي ورش عمل سلطت الضوء على القطاعات المحورية.
ويتباحث المشاركون من الهند والمملكة، خلال هذه الورش، حول الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال.
وتتناول المناقشات كذلك الصناعات الكيميائية والأسمدة، والطاقة والاستدامة، والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي- الهندي، تبادل الأحاديث الودية، وبحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانبين، فيما يتوقع توقيع ما يفوق 40 مذكرة تفاهم خلال المنتدى.
وبدأت اليوم زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرسمية إلى الهند، عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.