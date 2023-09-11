ورش العمل في منتدى الاستثمار السعودي- الهندي تستشرف آفاق القطاعات المحورية

في #منتدى_الاستثمار_الهندي_السعودي سلطت ورش العمل الضوء على القطاعات المحورية، حيث يتباحث المشاركون من الهند والمملكة، حول الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال، والصناعات الكيميائية والأسمدة، والطاقة والاستدامة، والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي. 🇮🇳🤝🇸🇦 pic.twitter.com/clDLD6i9fX