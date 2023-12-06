سباق الجري الدولي "25" يكشف عن هوية العدائين وإنجازاتهم.. الجمعة المقبل

تعقد اللجنةُ العليا المنظمة لسباق الجري الدولي "25"، يوم الجمعة المقبل، المؤتمرَ الصحفي للعدائين الدوليين، وذلك بحضور عبدالعزيز التركي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الجري الدولي، وحضور أعضاء اللجان المنظمة للسباق، وذلك في فندق "ميريديان الخبر".
ويأتي انعقاد المؤتمر بعد وصول العدائين الدوليين الى المنطقة الشرقية، والذين سيشاركون في السباق، ويصل عددهم إلى "34" عدّاء وعدّاءة من جنسيات مختلفة؛ وذلك للتعريف بهم وكشف هوياتهم، ومشاركاتهم الدولية، وإنجازاتهم التي حققوها على مستوى دولهم والدولي، وسيفتح المجال لأعضاء اللجنة الإعلامية بالسباق لتوجيه الأسئلة والاستفسارات للعدائين.
وكانت جميع اللجان العاملة في السباق قد أنهت مهامّ أعمالها استعدادًا للسباق الذي سينطلق يوم السبت "٢٥-٥-١٤٤٥هـ" الموافق ٩-١٢-٢٠٢٣م، برعاية أمير المنطقة الشرقية، وبحضور عدد من النجوم الدوليين والرياضيين، والجهات ذات العلاقة، والجماهير.
من جهة أخرى وصل إلى المنطقة الشرقية عضو الجمعية الدولية للماراثونات والسباقات على الطرق "ماسيمو ماقناين ميمبير"، ومن المنتظر أن يكتمل وصول العدائين إلى المنطقة الشرقية خلال الـ24 ساعة القادمة؛ استعدادًا للمشاركة في سباق الجري الدولي 25.