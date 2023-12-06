سباق الجري الدولي "25" يكشف عن هوية العدائين وإنجازاتهم.. الجمعة المقبل

وكانت جميع اللجان العاملة في السباق قد أنهت مهامّ أعمالها استعدادًا للسباق الذي سينطلق يوم السبت "٢٥-٥-١٤٤٥هـ" الموافق ٩-١٢-٢٠٢٣م، برعاية أمير المنطقة الشرقية، وبحضور عدد من النجوم الدوليين والرياضيين، والجهات ذات العلاقة، والجماهير.