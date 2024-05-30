"الأمر بالمعروف" تشارك في الحج بخطة ميدانية وتوعوية تراعي أعلى معايير الجودة والتميُّز

أوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي، أن مشاركة الرئاسة في موسم حج هذا العام 1445هـ تأتي وفق خطة ميدانية تراعي أعلى معايير الجودة والتميُّز؛ للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقًا لتنظيمها، من خلال منسوبيها المؤهلين والمدربين على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بالحكمة والموعظة الحسنة، مستفيدة من التقدم الرقمي الهائل الذي ينعم به وطننا المملكة العربية السعودية.
وبيّن "الشراحيلي" أن الرئاسة العامة قدمت العديد من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة التي بلغت 11 خدمة رقمية، والاستفادة منها لنشر (1303) محتويات توعوية، ما بين مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، بـ 15 لغة عالمية، لتخدم ضيوف الرحمن، وتثري تجربتهم، وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي، كما هيأت الرئاسة العامة مقارها في سبع مناطق لتكون محطات ومراكز مناسبة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وتزويدها بأجهزة البث المتنقلة، لتغطي المراكز والنقاط الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومدينة الحجاج بالقصيم، ومنافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفد الوديعة بنجران، ومنفذ الحديثة بالجوف.
وتأتي هذه الجهود لتحقيق رسالة الرئاسة العامة وفق رؤية المملكة 2030 وتتكامل مع الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، بتوجيهات ودعم مباشر من ولاة الأمر -أيدهم الله- وبمتابعة مباشرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.