"الأمر بالمعروف" تشارك في الحج بخطة ميدانية وتوعوية تراعي أعلى معايير الجودة والتميُّز

وبيّن "الشراحيلي" أن الرئاسة العامة قدمت العديد من الخدمات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية والمنصات التقنية الحديثة التي بلغت 11 خدمة رقمية، والاستفادة منها لنشر (1303) محتويات توعوية، ما بين مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، بـ 15 لغة عالمية، لتخدم ضيوف الرحمن، وتثري تجربتهم، وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي، كما هيأت الرئاسة العامة مقارها في سبع مناطق لتكون محطات ومراكز مناسبة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وتزويدها بأجهزة البث المتنقلة، لتغطي المراكز والنقاط الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومدينة الحجاج بالقصيم، ومنافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفد الوديعة بنجران، ومنفذ الحديثة بالجوف.