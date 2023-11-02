بالصور.. تجمعات مياه الأمطار في الدمام تعرقل السير وتحتجز المركبات

وتسببت هذه الحالة في احتجاز عدد من المركبات في نفق ابن خلدون وكوبري طريق الرياض، كما تسببت تجمعات المياه في تعطل العديد من المركبات الأمر الذي أدى لاختناقات مرورية في عدد من المواقع أبرزها طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف وغيرها من الطرق الرئيسية بالدمام.