بالصور.. تجمعات مياه الأمطار في الدمام تعرقل السير وتحتجز المركبات

عرقلت تجمعات مياه الأمطار حركة السير في عدد من المواقع بمدينة الدمام، ورصدت "سبق" وجود العديد من التجمعات في أماكن متفرقة من مدينة الدمام.
وتسببت هذه الحالة في احتجاز عدد من المركبات في نفق ابن خلدون وكوبري طريق الرياض، كما تسببت تجمعات المياه في تعطل العديد من المركبات الأمر الذي أدى لاختناقات مرورية في عدد من المواقع أبرزها طريق الملك فهد وطريق الأمير نايف وغيرها من الطرق الرئيسية بالدمام.
وكانت امانة المنطقة الشرقية قد دعت المواطنين من خلال حسابها في منصة "X" إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة الناتجة عن الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة وعدم الخروج الا للضرورة القصوى واتباع تعليمات الجهات المختصة.