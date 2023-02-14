الصندوق الصناعي يحصد شهادة الاعتماد كـ"مؤسسة مبتكرة"

وتُعدّ هذه الشهادة تتويجًا لجهود الصندوق المبذولة لتحقيق نسبة الامتثال لمتطلبات المعهد فيما يتعلّق بإدارة الابتكار، وذلك من إنشاء معملٍ للابتكار وفريقٍ للابتكار المؤسسي، إضافةً إلى تفعيل عدد من المبادرات، وإقامة عدة فعاليات وندوات ودورات ومعسكرات تدريبية خاصة بالابتكار.