الصندوق الصناعي يحصد شهادة الاعتماد كـ"مؤسسة مبتكرة"

حصل صندوق التنمية الصناعية السعودي على شهادة الاعتماد كـ"مؤسسة مبتكرة" من المستوى الأول في إدارة الابتكار المؤسسي، من المعهد العالمي لإدارة الابتكار "GIMI Institute"، بعد تحقيقه نسبة امتثال عالية بحسب تقييم المعهد.
وتُعدّ هذه الشهادة تتويجًا لجهود الصندوق المبذولة لتحقيق نسبة الامتثال لمتطلبات المعهد فيما يتعلّق بإدارة الابتكار، وذلك من إنشاء معملٍ للابتكار وفريقٍ للابتكار المؤسسي، إضافةً إلى تفعيل عدد من المبادرات، وإقامة عدة فعاليات وندوات ودورات ومعسكرات تدريبية خاصة بالابتكار.
وتؤكد شهادة الاعتماد على اتباع الصندوق منهجية إستراتيجية في تمكين ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يتوافق مع تعزيز ثقة شركائه وعملائه، وتأتي تأكيدًا على قدرته على تحقيق أهدافه الإستراتيجية الداعمة لتحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.