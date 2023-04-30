برئاسة "الجاسر" وعضوية كفاءات متخصصة.. "سايڤر" للأمن السيبراني تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها

أعلنت شركة النص المشفر للأمن السيبراني "سايڤر"، عن تشكيل مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس محمد بن ناصر الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقًا، وعضوية عدد من الكفاءات المتخصصة.
وضم مجلس إدارة "سايڤر": إبراهيم بن محمد العامر نائب رئيس أول إدارة رأس المال البشري بشركة معادن ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للخدمات المشتركة سابقًا، والمهندس راكان بن هذال الفايزي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ون" للاتصال والتسويق، وعبدالرحمن بن راشد البلوي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الغاز الطبيعي سابقًا، والمهندس ثامر بن خالد الظفيري الرئيس التنفيذي لشركة "سايڤر" للأمن السيبراني.
وقالت "سايڤر": إن تشكيل مجلس إدارتها يأتي في إطار ترسيخ أساليب الحوكمة الإدارية في تشغيل أعمالها، والنهوض بجودة خدماتها المقدمة لعملائها؛ بما يعظّم من أثر "سايڤر" في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة.
يُذكر أن تأسيس شركة "سايڤر" المتخصصة بالأمن السيبراني جاء انطلاقًا من رؤيتها في تعزيز إمكاناتها بالشراكات النوعية؛ لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة؛ بهدف إيجاد بيئة تُعزز الأمن الرقمي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
وتُعد شركة "سايڤر" إحدى الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تأسست في مطلع عام 2022م، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تعزيز قدراتها وتنمية إمكاناتها في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم الاعتراف بها دوليًّا من قِبَل منظمة "كريست" في مجال مراكز العمليات السيبرانية كأول شركة معتمدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي.