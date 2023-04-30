برئاسة "الجاسر" وعضوية كفاءات متخصصة.. "سايڤر" للأمن السيبراني تعلن عن تشكيل مجلس إدارتها

وتُعد شركة "سايڤر" إحدى الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تأسست في مطلع عام 2022م، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تعزيز قدراتها وتنمية إمكاناتها في مجال الأمن السيبراني؛ حيث تم الاعتراف بها دوليًّا من قِبَل منظمة "كريست" في مجال مراكز العمليات السيبرانية كأول شركة معتمدة في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي.