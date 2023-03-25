القصيم.. إزالة تعديات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثرَ من مليونَيْ م2 خلال ثلاثة أشهر

وأكّدت الإمارة أن تنفيذ الإزالات خلال المدة الماضية بناء على توجيهات أمير منطقة القصيم، وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الحكومية كائنًا من كان، وتطبيق العقوبات النظامية، مشيرةً إلى أن اللجان تواصل متابعة أعمالها المجدولة، وحسب إجراءات قواعد هيئة عقارات الدولة، وتطبيق العقوبات بحقّ المتعدين، مع ضرورة تعاون الجميع مع لجان التعديات لحماية الممتلكات العامة.