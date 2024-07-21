"سمو القابضة" و"المملكة القابضة" يؤسسان تحالفاً للاستحواذ على أطول برج في العالم والأراضي المجاورة له بقيمة 6.8 مليار ريال في مدينة جدة

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والأستاذ عايض بن فرحان القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة، تمّ الاتفاق على تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء جدة الاقتصادية بقيمة 6.8 مليار ريال.