"الشورى" يطالب بإجراءات صارمة لضمان سلامة البيانات الشخصية في بيئة التعليم الإلكتروني

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي 1444/1445هـ، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني للنخيل والتمور المبادرة بالتنسيق مع الجامعات والكليات الزراعية للاستفادة من الكفاءات المتخصصة في زراعة النخيل وتطوير وتحسين إنتاجها من التمور، ومن الأبحاث والدراسات التي قامت بها هذه الجامعات والمراكز البحثية بها وبما يتوافق مع خطط المركز وحاجاته وتوجهاته المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.