بالفيديو.. شاب بآلية ثقيلة ينقذ مسنًّا وزوجته من سيول المخواة

بالفيديو.. شاب بآلية ثقيلة ينقذ مسنًّا وزوجته من سيول المخواة
وثَّقت عدسة المصور رافع العوفة فيديو، نجح فيه شاب أمس في إنقاذ أسرة عالقة في سيل بمحافظة المخواة بواسطة آلية ثقيلة، يعمل عليها، بعد أن شارفت السيول على جرف مركبة الأسرة.
واقتحم الشاب السائق في بلدية المخواة صافي عبدالله حسن العمري السيل بواسطة آلية ثقيلة ممهدة للطرق "الجريدر" "Grader"؛ لينقذ أسرة مكونة من مسنَّين سبعينيَّين، وصلا إلى حافة الهلاك بعد أن اقتربا من حافة السيل، وهما يعانيان أزمات سكر مزمنة، وأزمات قلب، وجلطات، وخضعا لعمليات قلب مفتوح.
وأوضح المنقذ صافي العمري لـ"سبق": "أنا أعمل بالبلدية بنظام التعاقد سائق آلية ثقيلة. وبتوجيه رئيس البلدية ورئيس الخدمات أمسح الطرق التي تضررت من السيول التي هطلت أمس، وأثناء وجودي بالموقع شاهدت المركبة العالقة في سيل وادي راش؛ فتوجهت لها، ووجدتها عالقة في حجر، فقمت بتحريرها من الحجر، والسير بجواره لصد السيل عنه حتى تمكنت من إخراج المركبة، وإنقاذ من فيها بحمد الله".
وأضاف: "ليس تهورًا من قائد المركبة بل اضطرارًا، فهما من كبار السن، ولا بد لهما من الخروج في لحظتها؛ إذ يستخدمان الاكسجين وأدوية القلب والسكري والجلطات التي لا بد من استخدامها في لحظتها".