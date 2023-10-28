بالفيديو.. شاب بآلية ثقيلة ينقذ مسنًّا وزوجته من سيول المخواة

وأوضح المنقذ صافي العمري لـ"سبق": "أنا أعمل بالبلدية بنظام التعاقد سائق آلية ثقيلة. وبتوجيه رئيس البلدية ورئيس الخدمات أمسح الطرق التي تضررت من السيول التي هطلت أمس، وأثناء وجودي بالموقع شاهدت المركبة العالقة في سيل وادي راش؛ فتوجهت لها، ووجدتها عالقة في حجر، فقمت بتحريرها من الحجر، والسير بجواره لصد السيل عنه حتى تمكنت من إخراج المركبة، وإنقاذ من فيها بحمد الله".