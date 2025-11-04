"الغطاء النباتي" يزرع مليون شتلة لأمهات البذور بمنطقة الجوف لتنمية المراعي الطبيعية

وشملت الأعمال زراعة مجموعة من الأنواع النباتية المحلية الملائمة لبيئات المراعي في المملكة، هي: الروثة، والقطف، والشيح، والعراد، والفرس، والبعيثران، والعرفج، والشعران، والضُمران، والطحمة، والشنان، والرغل المحلي، والطلح، والعوسج، والأرطى، والغضى، والسدر البري، والضعة، والثمام.