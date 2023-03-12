"أمراض وآفات النخيل" ورشة عمل حقلية في "بيئة العاصمة المقدسة"

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ورشة عمل حقلية بعنوان "أمراض وآفات النخيل"، بمزرعة المواطن عبدالله بن عائض النفيعي بالحسينية بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني وعدد من المزارعين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للوقاية من أمراض وآفات النخيل التي تصيب جميع أنواع ثمار النخيل وتُخَلّف خسائر كبيرة جدًّا، كما تتعرض أشجار النخيل لفتك عدد من أنواع الإصابات التي تُسبب لها أضرارًا بالغة منها سوسة النخيل الحمراء، والحفار، وحلم الغبار، وغيرها من الآفات الزراعية.
وبيّن "الخليف" أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزعم إقامتها خلال الفترة القادمة التي تستهدف المختصين من مهندسين وفنيين زراعيين، وكذلك المزارعين والمهتمين بشؤون الزراعة.
وألقى المحاضرةَ الدكتور كمال أحمد أبو اليسر من كلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز؛ حيث تم التعريف بأهم الأمراض والآفات التي تصيب النخيل وطرق الوقاية منها، والحد من انتشارها وطرق مكافحتها.
وأوضح "أبو اليسر" طرق الوقاية من الإصابات والأمراض، التي منها استخدام طرق الري الصحيحة والاهتمام بنظافة المزرعة، والتخلص من المحاصيل السابقة، واستخدام المبيدات المناسبة عند الحاجة.
وفي ختام البرنامج تم تكريم المحاضر والمزارع عبدالله النفيعي؛ لكونه أحد المزارعين المتميزين في زراعة النخيل.