"أمراض وآفات النخيل" ورشة عمل حقلية في "بيئة العاصمة المقدسة"

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للوقاية من أمراض وآفات النخيل التي تصيب جميع أنواع ثمار النخيل وتُخَلّف خسائر كبيرة جدًّا، كما تتعرض أشجار النخيل لفتك عدد من أنواع الإصابات التي تُسبب لها أضرارًا بالغة منها سوسة النخيل الحمراء، والحفار، وحلم الغبار، وغيرها من الآفات الزراعية.