"متحدثة التعليم" : نعمل على تجويد نواتج التعلم و3 معايير للمفاضلة على الوظائف

وأعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، لمدة أسبوع ابتداءً من أمس الأحد بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.