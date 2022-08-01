"متحدثة التعليم" : نعمل على تجويد نواتج التعلم و3 معايير للمفاضلة على الوظائف

أوضحت المتحدثة باسم وزارة التعليم "للتعليم العام" ابتسام الشهري، أن آلية التقديم على الوظائف التعليمية تتم عن طريق منصة "جدارة" التي تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتفصيلاً، أشارت "الشهري" في تصريحها لقناة الإخبارية إلى أن التقديم على الوظائف التعليمية يتطلب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى في مجال التخصص الذي سيقوم بالتقديم عليه، إضافة إلى أنه يجب أن يحقق المعايير المهنية والشروط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم، متمنية التقديم لجميع المتقدمين والمتقدمات.
وقالت إن آلية المفاضلة على الوظائف التعليمية تعتمد على 3 معايير رئيسة هي أقدمية التخرج والمعدل التراكمي الجامعي للمتقدمين ودرجات اختبار الرخصة المهنية سواء التربوي العام أو التخصص.
وأكدت "الشهري" أن وزارة التعليم تعمل على تحسين مُخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وهذا يتطلب العديد من المشروعات التطويرية وهذا يحتاج إلى كوادر مؤهلة في كل المجالات.
وأعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، لمدة أسبوع ابتداءً من أمس الأحد بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ، من خلال نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.
ودعت إلى مزيدٍ من المعلومات زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:
https://eservices.masar.sa/Jadara3/(S(vixpqabh2yqw4xa5nqqknqfa))/Users/DifferentiationItems.aspx.