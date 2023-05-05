رئيس "وعي" لـ"سبق": وباء الإدمان يتطلب جهود جميع الجهات باستراتيجية مبنية على الوقاية

وتابع: نظرًا لأن التحدي عالمياً صعب ووباء الإدمان يتطلب جهود جميع الجهات باستراتيجية مبنية على الوقاية ومنع الوقوع في براثنه فإن الجانب الوقائي على جميع الأصعدة ينبغي أن يكون المؤشر الأول لخطة الحرب على المخدرات, وتعتبر الحملة الحالية في المملكة أحد هذه الجوانب الوقائية, وكمختص أتطلع لتكاتف أكبر وأدوار محددة تبدأ من المنزل ,المدرسة, العمل, وكل البيئات المجتمعية الحكومية والأهلية في تناغم مطّرد ويجعلنا نسير على الخطى المباركة لمرتكزات رؤية المملكة 2030 بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم ومتابعة عراب الرؤية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان, كما أتمنى كمختص أن تتحول اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى مركز وطني أو هيئة للوقاية من المؤثرات العقلية تقود هذا الزخم الوقائي برئاسة سمو سيدي ولي العهد، وتتشكل بها مجالس ولجان متخصصة من الأكاديميين والتربويين والمتخصصين من جميع المجالات المعنية لرسم استراتيجية مستدامة، وتتبنى البرامج المجتمعية في المكافحة والعلاج والتأهيل إلى جانب مراجعة التشريعات المعنية مع الجهات التنظيمية والقانونية بما يتوافق والتحديث مع كل مستحدث أو مستجد في هذا الِشأن، حفظ الله بلادنا وشبابنا ووفق ولاة أمرنا والجهات المعنية وجزاهم الله خير الجزاء عن جهودهم في كل ما من شأنه رفعة الوطن وتحسين جودة حياة المجتمع.