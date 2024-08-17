السديس مخاطبًا المدرسين: تبنوا قيم الوسطية والاعتدال وأدوا الأمانة وشرف الرسالة التعليمية

وخاطب رجال التعليم قائلًا: "يا رجال التربية والتعليم، ليس بخاف على شريف علمكم أنه بحفظ الأفكار والمثل، وإحاطة هذا المجال المهم بسياج العقيدة والمبادئ والقيم؛ فلسوف يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، عطاء ونماء ورقيًّا وازدهارًا وإصلاحًا وتنمية؛ حاثًّا المدرسين على تبني قيم الوسطية والاعتدال". وأضاف: "يا أيها العلماء النبلاء والمعلمون الفضلاء، يا من شرفتم بأعظم مهمة وأشرف وظيفة، هنيئًا لكم شرف الرسالة ونبل المهمة، ولكن مع عظم التشريف يعظم التكليف، فالله الله في أداء الأمانة، والاضطلاع بالرسالة".