وزير البيئة يشهد توقيع 12 اتفاقية تعزز ريادة المملكة في قطاع التمور

كرّم الوزير 13 باحثًا دوليًا من أصل 205 متنافسين من 35 دولة، فازوا بجائزة التمور الدولية، مثّلت دولهم: السعودية، أمريكا، بريطانيا، المكسيك، كندا، ماليزيا، أستراليا، تونس، العراق، الأردن، المغرب، ومصر.