مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد لـ"عشريني" القدرة على الإبصار وتمييز الألوان

ذكر ذلك د. أيمن العمودي استشاري الماء الأبيض وتصحيح النظر، وجراحة القرنية وزراعة العدسات، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال إن المريض خاض رحلة بحث طويلة عن العلاج؛ لكن التدخلات الطبية والحلول العلاجية لم يُكتب لها النجاح، فراجع مجمع الدكتور سليمان الحبيب، وأُخضِع لطيْف واسع من الفحوصات الطبية الدقيقة، التي بدأت بفحص عام للعين ثم الأشعة الصوتية والتصوير الطبقي وقياسات مجهرية للعين، وأظهرت النتائج تدهورًا وعتامة خلقية حادة بالقرنية.. وبعد دراسة الحالة انتهى الفريق الطبي إلى أن الحالة بحاجة إلى زراعة قرنية كاملة، فتم وضع خطة علاجية متكاملة لإجراء العملية، وبعد توفير قرنية حية من بنك القرنيات المعتمد، أُجريت له عملية استغرقت نحو ساعتين تحت التخدير العام، وتم خلالها إزالة القرنية القديمة وزرع الجديدة باستخدام أحدث مجهر إلكتروني.