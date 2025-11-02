"ماجنا إيه آي" و"تكنوفال" تتحالفان باستثمارٍ يتجاوز 1.1 مليار ريال لتعزيز التحوّل الصناعي في المنطقة

أعلنت شركة “ماجنا إيه آي (Magna AI)”، المتخصّصة في بناء منظومات التحوّل المؤسسي بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “تكنوفال”، الشريك الذهبي لشركة “ساب” (SAP) الألمانية، لتأسيس تحالفٍ استراتيجي تتجاوز قيمته 1.1 مليار ريال سعودي (300 مليون دولار)، يهدف إلى تسريع التحوّل الصناعي وتعزيز الابتكار الرقمي في المنطقة.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025”، لتشكّل خطوة نوعية نحو تمكين الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأمان والاستدامة، عبر دمج قدرات “ماجنا إيه آي” في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني مع خبرة “تكنوفال” الواسعة في أنظمة المؤسسات وتخطيط الموارد.
وتتضمّن الخطط المستقبلية للتحالف تأسيس مركز بيانات سيادي متخصّص بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، ليكون منصّة إقليمية للابتكار تمتد خدماتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفّر بنية رقمية متقدّمة لإدارة التطبيقات الذكية في بيئة آمنة ومتوافقة مع متطلبات السيادة الوطنية.
كما يهدف التعاون إلى تحويل مجموعتَي “HSA” و”OMACO”، المالكتين لشركة “تكنوفال”، إلى نموذجين صناعيين ذكيين يعتمدان على التحليل التنبّئي والأتمتة في مختلف مراحل سلسلة القيمة، لتصبحا من أوائل المجموعات الصناعية عالميًا التي تُدار أعمالها بالكامل بالذكاء الاصطناعي. وسيُوسَّع نطاق التحالف لاحقًا ليشمل القطاع الحكومي، والطاقة، والرعاية الصحية، والمدن الذكية.
وبموجب الاتفاقية، ستُدمج تقنيات “ماجنا إيه آي” في منظومة حلول SAP التي تديرها “تكنوفال”، بما في ذلك أنظمة S/4HANA وSuccessFactors وAriba وSAC، لتمكين المؤسسات من تحليل البيانات والأتمتة الذكية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
كذلك، ستُعزّز “تكنوفال” أمنها السيبراني عبر دمج حلول “ماجنا إيه آي” في أنظمتها الأمنية، باستخدام تقنيات رصد التهديدات المبكر والتوأم الرقمي للأمن السيبراني، لتوفير منظومة دفاع استباقية تحافظ على استمرارية الأعمال وحماية البيانات.
وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الدكتور معتز بن علي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنا إيه آي”:
“يمثّل هذا التحالف خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تُسهم في ترسيخ اقتصاد المعرفة بالمنطقة، عبر توحيد خبراتنا في الذكاء الاصطناعي مع القدرات المحلية لشركائنا في تكنوفال لتعزيز التحوّل الرقمي المستدام.”
من جانبه، أوضح باسم إبراهيم هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة “تكنوفال”، أن الشراكة مع “ماجنا إيه آي” تمثّل انطلاقة جديدة لقيادة التحوّل الصناعي القادم، مضيفًا:
“نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تمكين عملائنا من تحقيق نتائج ملموسة قائمة على الذكاء والأتمتة، بما يعزّز الكفاءة والاستدامة في بيئات العمل.”
وتخطّط الشركتان لإطلاق برامج توعية وتبادل خبرات لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتوحيد معايير التنفيذ بما يضمن جودة الأداء واستدامته، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من التميّز الصناعي والتحوّل الذكي في المنطقة.