انطلاق المؤتمر السعودي الدولي للمختبرات الطبية 9 أكتوبر الجاري

وسيقام المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمّن مجموعة متنوعة من الجلسات والمناقشات، تركز على موضوعات تشمل: التشغيل التلقائي للمختبرات، وضمان الجودة، وتقنيات التشخيص الناشئة، ودور تحليل البيانات في المختبرات الطبية، بمشاركة نخبة من المتحدثين الخبراء والمختصين، بما يسهم في تعزيز النقاشات المثيرة وتشجيع التفكير الإبداعي.