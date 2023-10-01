انطلاق المؤتمر السعودي الدولي للمختبرات الطبية 9 أكتوبر الجاري

ينطلق المؤتمر السعودي الدولي للمختبرات الطبية، 9 أكتوبر الجاري، وسط ترقب من المهتمين والمختصين بمجال المختبرات الطبية في المملكة.
وينطلق المؤتمر بالتزامن مع المعرض السعودي الدولي الثالث للمختبرات الطبية، والمعرض السعودي الدولي الثالث للصيدلة، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي تنظّمه الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات.
ويفتتح المعرضَ المديرُ العام التنفيذي لمركز عمليات المختبرات بالخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن ناصر الجريان.
ويشرف على المؤتمر علميًّا الجمعيةُ السعودية للحساسات الطبية، بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، والجمعية السعودية للكيمياء السريرية.
ويعدّ المؤتمرُ فرصةً استثنائية للاستفادة من 25 متحدّثًا من الخبراء، يعرضون فيه أحدثَ التجارب والخبرات العلمية والأبحاث المتخصّصة في مجال المختبرات الطبية.
ويتناول المؤتمرُ أهمَّ التحديات المتجددة باستمرار، والتقدم في مجال إدارة المختبرات الطبية، في ظلّ التطورات السريعة في مجال الرعاية الصحية؛ حيث أصبحت دقة التشخيص والكفاءة في ممارسات المختبرات أمورًا بالغة الأهمية.
وفي عصر يتّسم فيه البحث الطبي والتشخيص بالتقدم غير المسبوق، تقف المختبرات الطبية على مقربة من تقاطع الابتكار، والدقة، ورعاية المرضى.
وسيناقش المشاركون أحدثَ الاكتشافات، ومشاركة أفضل الممارسات، ومعالجة المسائل العاجلة في مجال إدارة المختبرات الطبية؛ إذ تمت مراعاة اختيار الموضوعات والمتحدثين بدقة.
وعبر رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية السعودية للحساسات الطبية، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الكثيري، عن ترحيبه بجميع المشاركين، مذكّرًا إياهم بالمسؤولية الكبيرة والإمكانات الفريدة التي يتمتّع بها مجال المختبرات الطبية.
كما أعرب نائب رئيس الجمعية السعودية للحساسات الطبية بكلية العلوم الطبية بقسم المختبرات الطبية بجامعة المجمعة، د. رائد بن سليم البرادعي، عن امتنانه الشديد للمتحدثين وللجنة العلمية والمنظمين، وكل فرد ساهم بجهود لا تُقدر بثمن في تحقيق هذه الرؤية.
وشدّد "البرادعي" على أهمية العمل الجماعي في التغلب على التحديات الراهنة وصياغة الاختراقات المستقبلية.
وسيقام المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمّن مجموعة متنوعة من الجلسات والمناقشات، تركز على موضوعات تشمل: التشغيل التلقائي للمختبرات، وضمان الجودة، وتقنيات التشخيص الناشئة، ودور تحليل البيانات في المختبرات الطبية، بمشاركة نخبة من المتحدثين الخبراء والمختصين، بما يسهم في تعزيز النقاشات المثيرة وتشجيع التفكير الإبداعي.
وتتولّى الشركةُ العربية الأولى لتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات، تنظيمَ المؤتمر السعودي الدولي للمختبرات الطبية والمعتمد من هيئة التخصصات الصحية، بواقع 19 ساعة تعليم طبي مستمر "CME".
كما يمكن حضور المؤتمر عبر الإنترنت "أونلاين"، على الرابط