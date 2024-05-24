على متن الطائرة.. مسعف سعودي يُنقذ سيدة مغربية تعرَّضت لأزمة صحية مفاجِئة

تمكَّن المسعف محمد الشمري، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني (الطب العسكري الميداني)، من إنقاذ سيدة مغربية؛ تعرضت لأزمة صحية مفاجِئة على متن رحلة الخطوط السعودية من حائل إلى الرياض؛ ما تسبَّب في حالة من القلق وسط الركاب؛ فقامت المضيفة بطلب المساعدة الطبية.
ويقول الشمري: "تقدمت للحالة، وأبرزت بطاقتي، وتعاملت مع الحالة الطبية، وكانت حالة حرجة للغاية، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وسط متابعة للحالة، استمرت لمدة ساعة حتى استقرت، بعدها تم الإخلاء بالإسعاف للمستشفى".
ووجد موقف الشمري ارتياحًا كبيرًا وسط ركاب الطائرة، وقد طمأنهم على حالة السيدة المغربية التي كانت تعاني دوخة بعد أخذها علاجًا للتوتر، وتم إعطاؤها "أوكسجين"، ومراقبة حالتها حتى عادت علاماتها الحيوية لطبيعتها.