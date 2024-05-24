على متن الطائرة.. مسعف سعودي يُنقذ سيدة مغربية تعرَّضت لأزمة صحية مفاجِئة

ووجد موقف الشمري ارتياحًا كبيرًا وسط ركاب الطائرة، وقد طمأنهم على حالة السيدة المغربية التي كانت تعاني دوخة بعد أخذها علاجًا للتوتر، وتم إعطاؤها "أوكسجين"، ومراقبة حالتها حتى عادت علاماتها الحيوية لطبيعتها.