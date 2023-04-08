شاهد.. قوات المجاهدين تكافح التسول والبيع الجائل بالمنطقة المركزية بمكة

تتولى الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة المركزية مكافحة الظواهر السلبية، كالتسول والبيع الجائل والعديد من الظواهر السلبية التي تعوق قاصدي بيت الله الحرام.
وقال العقيد إبراهيم عبد الله الطريقي : قوات المجاهدين تشارك في مكافحة الظواهر السلبية والتي تؤثر على انسياب حركة الزوار والمعتمرين قاصدي البيت الحرام، وذلك من خلال منع التسول والباعة المتجولين.
وأضاف: تقوم الإدارة بتكثيف التواجد الميداني في مثل هذه الأيام من شهر رمضان المبارك لحفظ الأمن وتيسير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وبث حساب "الداخلية" مقاطع ميدانية لضبط عدد من المخالفات في محيط المنطقة المركزية ودفع العربات دون تصريح، وكذلك لمكافحة ظاهرة التسول.