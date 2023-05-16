محليات

تبوك.. مكافحة المخدرات تطيح بمواطن لترويجه 15.350 قرص أمفيتامين

جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
تبوك.. مكافحة المخدرات تطيح بمواطن لترويجه 15.350 قرص أمفيتامين
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه 15.350 قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

تبوك
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الأمفيتامين المخدر

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