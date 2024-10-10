باحث صحي لـ"سبق": الاكتئاب والقلق يُهدّدان الإنتاجية ويكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا

وقال "المطيري" لـ"سبق": في عالم اليوم المتسارع، تؤثر اضطرابات مثل القلق والاكتئاب بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، حيث تُكلّف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويًا بحسب الدراسة التي أجريت بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ونشرتها المجلة الطبية الدولية "لانسيت"، ما يعكس التأثير المباشر لهذه المشكلات والاضطرابات النفسية على الإنتاجية وسير العمل.